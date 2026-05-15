Жителя Читы задержали за кражу 53 тыс. рублей из магазина автотоваров

В Чите полицейские задержали 23-летнего местного жителя по подозрению в краже 53 тыс. рублей из магазина автотоваров, пишет «МК в Чите». В отношении молодого человека возбудили уголовное дело.

Как выяснили правоохранители, накануне преступления один из продавцов распивал спиртное в компании знакомых. Утром он обнаружил пропажу служебных ключей. По данным полиции, задержанный, который ранее работал в этом магазине, дождался, пока его товарищ заснет, и вытащил ключи. Затем он приехал в торговую точку, забрал средства, закрыл помещение и вернулся к застолью.

Ранее стало известно, что в Приморском крае перед судом предстанет 49-летняя продавец-консультант отдела по продаже лотерейных билетов, обвиняемая в хищении вверенного ей имущества на сумму почти 400 тыс. рублей. По версии следствия, с января 2025 года по февраль 2026 года женщина присвоила более 700 лотерейных билетов, рассчитывая выиграть крупную сумму денег.