Нутрициолог объяснила, как решить проблему избирательного питания у детей

Детей с пищевой избирательностью нужно привлекать к приготовлению еды, заявила NEWS.ru семейный нутрициолог Анна Лукина. По ее словам, такая проблема в большинстве случаев является нормальным этапом развития ребенка. Она отметила, что особенно пищевая избирательность проявляется в возрасте до трех или четырех лет.

Проблема избирательного питания у детей — одна из самых частых причин родительской тревоги. Прежде чем начинать борьбу, важно понять, что в большинстве случаев это нормальный этап развития, особенно в возрасте до трех-четырех лет. Однако это не значит, что ситуацию можно пустить на самотек, особенно если это приводит к заметной нехватке веса или витаминов. Действительно, у многих детей пищевая избирательность со временем проходит. Ребенок растет, его вкусовые рецепторы становятся менее чувствительными. Но просто ждать, пока это случится само собой, не самая эффективная стратегия. Важно снизить тревожность вокруг приема пищи. Постарайтесь сделать обстановку за столом нейтральной. Совместное приготовление пищи или изучение продуктов снизит тревожность перед новым блюдом, — пояснила Лукина.

Он отметила, что вместо отдельных блюд всегда стоит ставить на стол безопасную еду, которую ребенок точно ест, а новые продукты предлагать маленькими порциями. По ее словам, для людей является нормальным пробовать какой-либо продукт до 15 раз, прежде чем он понравится. Также она рекомендовала родителям запастись терпением и довериться аппетиту ребенка.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина заявила, что современные дети получают больше калорий, а следовательно, больше энергии, чем могут потратить. Она отметила, что раньше образ жизни несовершеннолетних был более активным.