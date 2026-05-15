На Украине прошли обыски у высокопоставленных чиновников На Украине провели обыски у членов комиссии по регулированию энергетики

У членов национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) Александра Формагея и Константина Ущаповского прошли обыски, сообщили в ведомстве. Они могут быть связаны с делом экс-замглавы офиса президента страны Ростислава Шурмы.

Официальное заявление. В апреле 2026 года в рамках уголовного производства у членов регулятора Александра Формагея и Константина Ущаповского были проведены следственные действия, — говорится в сообщении.

В апреле Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал Шурму, которого подозревают в хищении средств, предназначенных для выплат по «зеленому» тарифу. 21 января Шурме и еще нескольким фигурантам было предъявлено обвинение в хищении $3,2 млн (2,3 млрд рублей).

Ранее экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что бывший заместитель руководителя офиса президента Украины Шурма также пошел на сделку с НАБУ. Экс-нардеп добавил, что именно Шурма передал информацию о французском банке, который приобрел президент страны Владимир Зеленский.