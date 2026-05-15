День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 16:34

На Украине прошли обыски у высокопоставленных чиновников

На Украине провели обыски у членов комиссии по регулированию энергетики

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

У членов национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) Александра Формагея и Константина Ущаповского прошли обыски, сообщили в ведомстве. Они могут быть связаны с делом экс-замглавы офиса президента страны Ростислава Шурмы.

Официальное заявление. В апреле 2026 года в рамках уголовного производства у членов регулятора Александра Формагея и Константина Ущаповского были проведены следственные действия, — говорится в сообщении.

В апреле Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал Шурму, которого подозревают в хищении средств, предназначенных для выплат по «зеленому» тарифу. 21 января Шурме и еще нескольким фигурантам было предъявлено обвинение в хищении $3,2 млн (2,3 млрд рублей).

Ранее экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что бывший заместитель руководителя офиса президента Украины Шурма также пошел на сделку с НАБУ. Экс-нардеп добавил, что именно Шурма передал информацию о французском банке, который приобрел президент страны Владимир Зеленский.

Европа
Украина
обыски
чиновники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погибшего в зоне СВО актера из «Чернобыля» похоронили в Омске
Выходцы из СССР оказались одними из самых богатых людей Британии
Способный вести разведку самолет заметили над Эстонией около границы с РФ
В ГД ответили, почему в ЕС активно начали искать переговорщика с Россией
Путин поручил Генпрокуратуре проверить защиту регионов от подтоплений
«Вероятность покушения»: украинские маги предрекли Зеленскому скорый конец
Лукашенко раскрыл, откуда в Белоруссию поступает две трети гумпомощи
Болельщикам дали ценный совет по покупке билетов на суперфинал Кубка России
Следствие просит заочно арестовать журналистку-иноагента Ларину
Стало известно, почему Жириновский с детства мечтал стать политиком
Знаменитую российскую поэтессу признали иноагентом
Ценник на черешню в одном из супермаркетов Москвы достигает 3 тыс. рублей
Освобождавший Курскую область участник СВО нашел жену в Судже
Талибы хотят отправить в Россию трудовых мигрантов
Обвиняемого в нападении на ребенка в Подмосковье взяли под стражу
Анализ ИИ показал, когда спасатели могут найти Усольцевых
Обмен с Киевом «205 на 205» и прорыв к Орехову: новости СВО к вечеру 15 мая
Арт-фестиваль «Русская Венеция» состоится в Ивановской области
Мужчина расстрелял полицейских из-за отсутствия прав
У сторонников Ермака возникли проблемы со сбором залога
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.