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03 июня 2026 в 17:00

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Фото: D-NEWS.ru
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Беру куриное филе, сливки и пакет — и варю колбасу прямо в кастрюле. Получается обалденная вкуснятина: нежная, упругая, сочная докторская без химии, красителей и оболочки — на срезе розовая, как из советского детства, а на вкус в сто раз лучше магазинной.

Для приготовления вам понадобится: 800 г куриного филе (или смесь курицы и свинины), 200 мл сливок 20%, 1 яйцо, 1 ч. ложка соли, 0,5 ч. ложки сахара, мускатный орех на кончике ножа, полиэтиленовый пакет для запекания (лучше с зажимом). Филе дважды пропустите через мясорубку с мелкой решеткой или пробейте блендером в однородный фарш. Добавьте сливки, яйцо, соль, сахар, мускатный орех.

Тщательно вымешайте — масса должна стать гладкой, как паштет. Переложите фарш в пакет, плотно утрамбуйте в форме батона, завяжите или защелкните. Опустите пакет в кастрюлю с кипящей водой (вода должна полностью покрывать колбасу). Варите на медленном огне 1 час. Достаньте, остудите в пакете, затем уберите в холодильник на 2–3 часа. Режьте тонкими ломтиками — идеально на бутерброды.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала сварить докторскую в пакете. Даже те, кто никогда не делал домашнюю колбасу, справились. Кстати, вместо сливок можно взять молоко — текстура будет нежнее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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