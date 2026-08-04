Военэксперт объяснил, что может предотвратить нападение НАТО на Россию Военэксперт Кнутов: победа России над Украиной предотвратит нападение НАТО

Победа России над Украиной предотвратит угрозу нападения со стороны НАТО, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, успех специальной военной операции склонит страны Запада к переговорам.

Мы можем помешать [нападению НАТО на РФ] только одним способом — достаточно быстрой и эффективной победой [над Украиной] на поле боя. Только такой способ может заставить страны Запада сесть за стол переговоров. Чем медленнее и с наименьшим уроном мы будем действовать в отношении противника, тем он гораздо наглее и увереннее будет себя вести, считая, что Россия якобы слабая и с ней легко справиться, — высказался Кнутов.

Ранее сообщалось, Германия разместила подразделение радиоэлектронной борьбы в Литве вблизи границы с Белоруссией. Как сообщают западные СМИ, немецкие солдаты отслеживают электромагнитную обстановку и перехватывают сигналы радио- и радиолокационных систем.

До этого председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что США продолжают руководить миссией по координации военной помощи Украине. Ранее Вашингтон и Альянс заявляли о постепенной передаче этих функций европейским партнерам.