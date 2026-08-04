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04 августа 2026 в 12:51

В Германии готовятся к всеобщей воинской повинности

Власти ФРГ начали готовить план возвращения альтернативной гражданской службы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Правительство Германии разрабатывает план возвращения альтернативной гражданской службы на случай введения всеобщей воинской повинности, сообщило издание Bild. В министерстве образования отметили, что уже связались по этому поводу с 23 крупными общественными организациями.

Гражданской службы, правда, нет, пока мы не имеем воинского призыва. Но если воинская повинность будет необходима, у нас уже должна быть основа для современной гражданской службы, — отметили в министерстве.

Обязательный призыв в Германии был отменен в июле 2011 года, страна перешла на модель профессиональной армии. Тем не менее, в последние годы в политических кругах Германии регулярно обсуждается возможность возвращения воинской повинности, если Бундесвер столкнется с дефицитом рекрутов. По информации журналистов, фракция ХДС/ХСС в Бундестаге планирует поднять данный вопрос приблизительно в середине следующего года.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Европа молчит в ответ на милитаризацию Германии. Он сравнил эту позицию с молчанием ягнят.

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