Украинские военкомы отправляют в окопы людей с ВИЧ

Военно-врачебные комиссии на Украине признают годными к военной службе даже тех, кто страдает от тяжелых заболеваний, включая ВИЧ и психические расстройства, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в беседе с украинским изданием Новости.Live. Он рассказал, что в текущем году поступили тысячи обращений от граждан, которых эти комиссии признали годными к службе полностью или частично, несмотря на явные признаки наличия у них серьезных заболеваний.

У нас очень большое количество людей, которые мобилизованы с ВИЧ-инфекцией, гепатитом В, гепатитом С. Один из последних случаев: человек, имея подтвержденное заболевание ВИЧ четвертой стадии, гепатит В, гепатит С, был в наряде по кухне. Когда мы начали проверять медицинские документы, вывод ВВК — полностью пригоден, — сказал Лубинец.

Ранее он заявил, что мобилизация на Украине проходит с нарушениями в 90% случаев. Он направил в Минобороны предложение запретить военнослужащим носить балаклавы и другие средства маскировки для идентификации личности и предотвращения преступлений.