Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 10:07

Украинские военкомы отправляют в окопы людей с ВИЧ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Военно-врачебные комиссии на Украине признают годными к военной службе даже тех, кто страдает от тяжелых заболеваний, включая ВИЧ и психические расстройства, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в беседе с украинским изданием Новости.Live. Он рассказал, что в текущем году поступили тысячи обращений от граждан, которых эти комиссии признали годными к службе полностью или частично, несмотря на явные признаки наличия у них серьезных заболеваний.

У нас очень большое количество людей, которые мобилизованы с ВИЧ-инфекцией, гепатитом В, гепатитом С. Один из последних случаев: человек, имея подтвержденное заболевание ВИЧ четвертой стадии, гепатит В, гепатит С, был в наряде по кухне. Когда мы начали проверять медицинские документы, вывод ВВК — полностью пригоден, — сказал Лубинец.

Ранее он заявил, что мобилизация на Украине проходит с нарушениями в 90% случаев. Он направил в Минобороны предложение запретить военнослужащим носить балаклавы и другие средства маскировки для идентификации личности и предотвращения преступлений.

Европа
Украина
служба
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россельхознадзор подтвердил гибель пчел в Челябинской области
Стали известны новые условия безвизового въезда в Китай для россиян
Стала известна судьба пропавшего в Красных Баках подростка
Welt: Британия и ФРГ хотят разработать ракету радиусом действия 2 тыс. км
Иммунолог предупредил о смертельной опасности загрязненных кондиционеров
Гости помешали хозяину дома заживо сжечь жену
Один человек погиб из-за урагана в российском регионе
В Москве возбудили дело после жестокой расправы над мужчиной
Аферисты придумали схему обмана с «перерасчетом» за электроэнергию
Миронов жестко высказался о ситуации в здравоохранении в России
Россиян выгнали из соседней страны и запретили возвращаться
Появились кадры работы СК по делу о подготовке теракта на Урале
В России предложили ввести определение «одинокий родитель»
Стало известно, сколько стоит придерживаться ЗОЖ в России
В Эстонии рост числа банкротств признали угрозой безопасности
«Кот Базилио» и «Лиса Алиса» обнесли московский супермаркет
Врач назвала самые безопасные ягоды, которые редко вызывают аллергию
Психолог дала советы, как уберечь ребенка от вербовщиков в Сети
Бренд с вековой историей остался под защитой в России
Шестилетняя девочка бесследно пропала с детской площадки
Дальше
Самое популярное
Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно
Москва

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.