В Раде раскрыли процент украинцев, которых мобилизуют с нарушением закона

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21 июля 2026 в 08:15

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Лубинец: мобилизация на Украине в 90% случаев идет с нарушением процедур

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Мобилизация на Украине в абсолютном большинстве случаев проходит с нарушением процедур, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, которые передает издание «Новости.LIVE», лишь 10% случаев мобилизации происходят с соблюдением всех необходимых правил.

Я вижу сейчас, что приблизительно 10% [случаев мобилизации] происходят с соблюдением процедур, 90% — это прямое нарушение процедур, — отметил Лубинец.

Он подчеркнул, что направлял обращение в Минобороны Украины с предложением запретить военнослужащим использовать балаклавы и скрывать знаки распознания частей во время мобилизационных мероприятий. Это необходимо для обеспечения возможности идентификации лиц в случае возможных уголовных преступлений, уточнил омбудсмен.

Ранее Лубинец выразил мнение, что украинское общество находится на грани силового противостояния с властями из-за ситуации с мобилизацией. По его словам, количество критических замечаний в адрес процесса мобилизации продолжает расти. При этом жители страны не видят правовой реакции властей на действия территориальных центров комплектования, добавил омбудсмен.

Европа
Украина
Дмитрий Лубинец
мобилизация
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