«Выпал из автомобиля»: украинца со сломанными конечностями отвезли в ТЦК Украинцу сломали руку и ногу, а затем отвели его в ТЦК

Украинские полицейские сломали жителю Ивано-Франковска руку и ногу, а затем доставили его в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, аналог военкомата), рассказал в Telegram-канале уполномоченный по правам человека в стране Дмитрий Лубинец. По словам омбудсмена, пострадавшего обвинили в симуляции вместо оказания помощи.

Несмотря на очевидные травмы и просьбы вызвать скорую помощь, его повезли в один из ТЦК и СП Ивано-Франковска. Из-за травм мужчина не мог самостоятельно передвигаться, выпал из автомобиля и около 15 минут лежал на мостовой, — рассказал Лубинец.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Александр Венжега рассказал об обстоятельствах своей мобилизации и заявил о претензиях к сотруднику территориального центра комплектования, который отправил его в армию несмотря на проблемы со здоровьем. Боец подчеркнул, что его дважды задерживали несмотря на эпилепсию.

До этого украинский актер и режиссер Евгений Бушмакин, насильно мобилизованный сотрудниками ТЦК, погиб на фронте. По словам его подруги Тони Ноябревой, артиста практически похитили прямо на улице возле дома, отобрали средства связи и сразу отправили в штурмовую бригаду.