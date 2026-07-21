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21 июля 2026 в 18:47

Похищенный сотрудниками ТЦК украинский актер погиб на фронте

Актер Бушмакин погиб после принудительной мобилизации на Украине

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украинский актер и режиссер Евгений Бушмакин, насильно мобилизованный сотрудниками ТЦК (аналог военкоматов), погиб на фронте, сообщает издание «Обозреватель» со ссылкой на его подругу Тоню Ноябреву. По ее словам, артиста практически похитили прямо на улице возле дома, отобрали средства связи и сразу отправили в штурмовую бригаду. Она назвала гибель друга ударом для себя. Где именно и на каком направлении воевал артист, не уточняется.

Бушмакин родился 28 мая 1981 года в Полтаве, окончил режиссерский факультет Киевского национального университета культуры и искусств. Работал как актер, режиссер и педагог, известен по фильмам «Бешеная свадьба», «Герой моего времени», «Все будет хорошо».

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что украинское общество подошло к точке кипения из-за жестоких методов мобилизации и готово перейти к самосудам над сотрудниками территориальных центров комплектования. Поводом для такого заявления стали недавние массовые протесты граждан против действий военкомов во Львове.

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