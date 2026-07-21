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21 июля 2026 в 09:35

Омбудсмен предупредил о готовности украинцев линчевать военкомов

Омбудсмен Лубинец заявил о риске самосудов над военкомами на Украине

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Украинское общество подошло к точке кипения из-за жестоких методов мобилизации и готово перейти к самосудам над сотрудниками ТЦК (территориальных центров комплектования, аналог военкомата), заявил телеканалу «Новини LIVE» уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Поводом для заявления стали недавние массовые протесты граждан против действий военкомов во Львове.

К сожалению, из-за того, что люди, по их мнению, не видят правовой реакции на действия ТЦК и СП, сами граждане Украины берут на себя ответственность и пытаются таким образом противодействовать происходящему, — заявил Лубинец.

По оценке омбудсмена, установленные законами процедуры строго соблюдаются военкоматами лишь примерно в 10% случаев. В остальных 90% ситуаций речь идет о прямом и грубом нарушении прав украинцев.

Правозащитник также напомнил, что норма об обязательном ношении военкомами камер практически не выполняется. Лубинец добавил, что регулярно убеждал последних трех министров обороны запретить подобный произвол, однако чиновники проигнорировали его инициативы.

Ранее сообщалось, что во Львове около 200 человек вступили в конфликт с сотрудниками ТЦК. Два уголовных дела возбуждены за насилие над правоохранителями и препятствование деятельности ВСУ.

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