Около 200 человек устроили бунт против сотрудников ТЦК во Львове

Около 200 человек устроили бунт против сотрудников ТЦК во Львове

Около 200 жителей Львова приняли участие в массовом конфликте с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), сообщил Telegram-канал офиса генерального прокурора Украины. По фактам насилия над правоохранителями и препятствования деятельности ВСУ возбуждено два уголовных дела.

Уточняется, что в инциденте также были задействованы военнослужащие ВСУ и сотрудники полиции. Причиной столкновений стала попытка силовой мобилизации. Недовольные горожане окружили автомобиль военкомов, после чего между толпой и представителями силовых структур завязалась потасовка. Ведомство начало досудебное расследование всех обстоятельств произошедшего.

До этого стало известно, что в ходе бунта местные жители перевернули автомобиль сотрудников ТЦК. Толпа возмущенных граждан заблокировала машину военкомов, которые пытались задержать уклониста, находившегося в розыске. Мэр Львова Андрей Садовой подтверждал факт протестных действий.

Ранее в Днепропетровске работники ТЦК силой извлекли из автомобиля мужчину и женщину с травмой ноги. Во время потасовки военкомы воспользовались слезоточивым газом.