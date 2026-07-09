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09 июля 2026 в 19:11

Около 200 человек устроили бунт против сотрудников ТЦК во Львове

Сотрудники ТЦК Украины Сотрудники ТЦК Украины Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Около 200 жителей Львова приняли участие в массовом конфликте с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), сообщил Telegram-канал офиса генерального прокурора Украины. По фактам насилия над правоохранителями и препятствования деятельности ВСУ возбуждено два уголовных дела.

Уточняется, что в инциденте также были задействованы военнослужащие ВСУ и сотрудники полиции. Причиной столкновений стала попытка силовой мобилизации. Недовольные горожане окружили автомобиль военкомов, после чего между толпой и представителями силовых структур завязалась потасовка. Ведомство начало досудебное расследование всех обстоятельств произошедшего.

До этого стало известно, что в ходе бунта местные жители перевернули автомобиль сотрудников ТЦК. Толпа возмущенных граждан заблокировала машину военкомов, которые пытались задержать уклониста, находившегося в розыске. Мэр Львова Андрей Садовой подтверждал факт протестных действий.

Ранее в Днепропетровске работники ТЦК силой извлекли из автомобиля мужчину и женщину с травмой ноги. Во время потасовки военкомы воспользовались слезоточивым газом.

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