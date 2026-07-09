Во Львове произошел бунт из-за действий сотрудников ТЦК

Массовый бунт против сотрудников территориальных центров комплектования произошел в Сыховском районе Львова на западе Украины, пишет издание «Страна.ua». Мэр города Андрей Садовой подтвердил факт протеста.

Недовольства разгорелись после того, как были задержаны двое мужчин, одного из которых, предположительно, доставили в ТЦК. Сообщается, что толпа людей окружила автомобиль военкомов, раскачивала его и пыталась повредить. Жители также скандировали лозунги. Им удалось перевернуть транспортное средство под аплодисменты собравшихся.

На место событий прибыла полиция. Силовые структуры сообщили, что ТЦК задерживали уклониста, который находился в розыске почти месяц. Полиция пока не предоставила информации о местонахождении задержанного.

Ранее Союз православных журналистов указал, что сотрудники одесского территориального центра комплектования похитили священника канонической Украинской православной церкви. Речь идет о протодиаконе Троицкого собора, которого, несмотря на тяжелые заболевания, признали годным к военной службе в ВСУ.