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09 июля 2026 в 00:27

Во Львове произошел бунт из-за действий сотрудников ТЦК

Жители Львова взбунтовались и перевернули машину сотрудников ТЦК

ТЦК УКраины ТЦК УКраины Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Массовый бунт против сотрудников территориальных центров комплектования произошел в Сыховском районе Львова на западе Украины, пишет издание «Страна.ua». Мэр города Андрей Садовой подтвердил факт протеста.

Недовольства разгорелись после того, как были задержаны двое мужчин, одного из которых, предположительно, доставили в ТЦК. Сообщается, что толпа людей окружила автомобиль военкомов, раскачивала его и пыталась повредить. Жители также скандировали лозунги. Им удалось перевернуть транспортное средство под аплодисменты собравшихся.

На место событий прибыла полиция. Силовые структуры сообщили, что ТЦК задерживали уклониста, который находился в розыске почти месяц. Полиция пока не предоставила информации о местонахождении задержанного.

Ранее Союз православных журналистов указал, что сотрудники одесского территориального центра комплектования похитили священника канонической Украинской православной церкви. Речь идет о протодиаконе Троицкого собора, которого, несмотря на тяжелые заболевания, признали годным к военной службе в ВСУ.

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