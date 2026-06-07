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07 июня 2026 в 18:10

«Людоловы» похитили больного священника УПЦ в Одессе

Союз православных журналистов: сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ в Одессе

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Сотрудники одесского ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) похитили священнослужителя канонической Украинской православной церкви, сообщил Союз православных журналистов в своем Telegram-канале. Речь идет о протодиаконе Троицкого собора, которого, несмотря на наличие серьезных заболеваний, признали пригодным к службе в Вооруженных силах Украины.

В Одессе [сотрудники] ТЦК похитили протодиакона Троицкого собора. <…> У него диагностирован ряд заболеваний, в частности, миопия и проблемы с позвоночником, подтвержденные медицинскими документами, — говорится в сообщении.

Ранее в Кировоградской области работники местного территориального центра комплектования похитили настоятеля храма Украинской православной церкви отца Андрея Лысюка. Священнослужителя принудительно доставили в здание ТЦК, расположенное в городе Елизаветград.

Кроме того, в Союзе православных журналистов сообщили, что в городе Переяслав Киевской области полицейские силой проникли на территорию обители канонической Украинской православной церкви. Стражи порядка начали принудительное выдворение иноков из монастыря, применив физическую силу к верующим, пытавшимся закрыть ворота.

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