11 мая 2026 в 16:28

Полиция нагрянула в православный монастырь под Киевом

Полиция принудительно выселила монахов из православного монастыря в Переяславе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Переяславе Киевской области сотрудники полиции ворвались на территорию монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает Союз православных журналистов. Силовики начали принудительно выселять монахов из обители.

Источник утверждает, что представители правоохранительных органов применили физическую силу к верующим, которые попытались защитить ворота монастыря. По имеющейся информации, после выселения братии в монастырских помещениях планируют разместить очередной «историко-этнографический» заповедник.

Согласно информации Союза, объект уже перешел под полный контроль силовиков и музейных работников. Представители заповедника уже приступили к масштабной описи монастырского имущества.

Ранее волынский областной ТЦК назвал правомерными действия своих сотрудников после конфликта с представителями канонической Украинской православной церкви, в ходе которого был избит митрополит Владимир. Инцидент произошел 7 мая. От действий военкомов также пострадал протоиерей Александр Кобенко.

