31 мая 2026 в 23:19

Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе

Ворошилов: в Пятигорске после отравления в кафе госпитализировали 34 человека

В Пятигорске число госпитализированных после отравления в кафе достигло 34 человек, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в мессенджере МАКС. Он отметил, что всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь.

В инфекционном отделении Городской больницы № 2 создан резерв койко-мест. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая профессиональная помощь, врачи в отделении — одни из самых лучших в крае. К сожалению, к вечеру поступили еще три человека, общее количество госпитализированных — 34 пациента. 5 человек отказались от госпитализации, — сообщил Ворошилов.

По его словам, жителям, почувствовавшим недомогание после посещения или заказа еды из кафе «Мао бао», следует обратиться за медицинской помощью. Власти продолжают следить за ситуацией и состоянием пострадавших, добавил он.

Ранее семья из Москвы отравилась роллами за почти 4 тыс. рублей. Восьмилетнюю девочку госпитализировали, в ее анализах обнаружили сальмонеллез. Пострадавшие направили в адрес ресторана досудебную претензию на почти 1 млн рублей.

