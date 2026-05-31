Число отравившихся в кафе в Пятигорске выросло

Число пострадавших от отравления в кафе Пятигорска выросло до 33

В Пятигорске в кафе «Мао Бао» произошло массовое отравление, в результате которого признаки острой кишечной инфекции выявлены у 33 человек, включая двоих детей, сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов в МАКСе. 28 пострадавших были госпитализированы в медицинские учреждения, пяти посетителям кафе оказали помощь на месте.

Обстоятельства произошедшего выясняют специалисты Роспотребнадзора. Сейчас заведение временно закрыто.

Ранее сообщалось, что в Пятигорске девять человек были госпитализированы с кишечной инфекцией после посещения кафе.

