ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 17:46

Число отравившихся в кафе в Пятигорске выросло

Число пострадавших от отравления в кафе Пятигорска выросло до 33

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Пятигорске в кафе «Мао Бао» произошло массовое отравление, в результате которого признаки острой кишечной инфекции выявлены у 33 человек, включая двоих детей, сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов в МАКСе. 28 пострадавших были госпитализированы в медицинские учреждения, пяти посетителям кафе оказали помощь на месте.

Обстоятельства произошедшего выясняют специалисты Роспотребнадзора. Сейчас заведение временно закрыто.

Ранее сообщалось, что в Пятигорске девять человек были госпитализированы с кишечной инфекцией после посещения кафе.

До этого стало известно, что семья из Москвы отравилась роллами за почти 4 тыс. рублей. Восьмилетнюю девочку госпитализировали, в ее анализах обнаружили сальмонеллез. Пострадавшие направили в адрес ресторана досудебную претензию на почти 1 млн рублей.

Также сообщалось, что шесть детей попали в больницу с признаками пищевого отравления после того, как съели арбуз в Чувашии. Инцидент произошел вечером 28 мая в Канашском округе.

Регионы
Пятигорск
отравления
кафе
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.