ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 18:39

Россияне организовали «шишечный» бизнес на миллионы рублей

SHOT: россияне массово строят бизнес на продаже шишек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В России предприниматели построили миллионный бизнес на кедровых шишках, сообщает Telegram-канал SHOT. Люди уходят в тайгу, собирают мешками урожай и зарабатывают на этом огромные деньги.

Как выяснил канал, настоящий «шишечный бум» сейчас переживают сибирские и северные регионы: Алтай, Томская область, ХМАО, Красноярский край и другие таежные районы. Некоторые специально берут отпуск на время сезона, неделями живут в лесу и под видом «личных нужд» собирают шишки мешками. Те, у кого средства позволяют, нанимают целые бригады «шишкарей».

В пунктах приема мешок шишек стоит в среднем 2–3 тыс. рублей. Далее сырье отправляют на переработку: специальные станки отделяют орех от шелухи и скорлупы. Некоторые предприниматели устанавливают оборудование прямо на дачах. Очищенный кедр стоит уже в разы дороже — за мешок можно получить 10–20 тыс. рублей в зависимости от веса и сорта. Готовые орехи затем идут на производство масел, сладостей, варенья и других «таежных деликатесов», которые продают с огромной наценкой.

Способы добычи шишек нередко оказываются варварскими. Вместо того чтобы собирать уже упавшие плоды, как того требует закон, «шишкари» трясут деревья, бьют по стволам колотушками и буквально выбивают урожай. В лесничествах жалуются: после таких набегов тайга выглядит так, будто по ней прошелся ураган, а кедры потом хуже плодоносят годами.

Ранее сообщалось, что российские предприниматели начали массово сокращать расходы на маркетинг. Развитие новых направлений заморожено: бизнес сосредоточился на поддержке текущих каналов и оптимизации, а не на запуске амбициозных проектов.

Россия
бизнесмены
предприниматели
шишки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.