Россияне организовали «шишечный» бизнес на миллионы рублей

В России предприниматели построили миллионный бизнес на кедровых шишках, сообщает Telegram-канал SHOT. Люди уходят в тайгу, собирают мешками урожай и зарабатывают на этом огромные деньги.

Как выяснил канал, настоящий «шишечный бум» сейчас переживают сибирские и северные регионы: Алтай, Томская область, ХМАО, Красноярский край и другие таежные районы. Некоторые специально берут отпуск на время сезона, неделями живут в лесу и под видом «личных нужд» собирают шишки мешками. Те, у кого средства позволяют, нанимают целые бригады «шишкарей».

В пунктах приема мешок шишек стоит в среднем 2–3 тыс. рублей. Далее сырье отправляют на переработку: специальные станки отделяют орех от шелухи и скорлупы. Некоторые предприниматели устанавливают оборудование прямо на дачах. Очищенный кедр стоит уже в разы дороже — за мешок можно получить 10–20 тыс. рублей в зависимости от веса и сорта. Готовые орехи затем идут на производство масел, сладостей, варенья и других «таежных деликатесов», которые продают с огромной наценкой.

Способы добычи шишек нередко оказываются варварскими. Вместо того чтобы собирать уже упавшие плоды, как того требует закон, «шишкари» трясут деревья, бьют по стволам колотушками и буквально выбивают урожай. В лесничествах жалуются: после таких набегов тайга выглядит так, будто по ней прошелся ураган, а кедры потом хуже плодоносят годами.

