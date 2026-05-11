Самый богатый человек Лос-Анджелеса оставил семье одни долги после смерти WSJ: самый богатый человек Лос-Анджелеса Уинник разорился и оставил семье долги

Предприниматель Гэри Уинник, основатель телекоммуникационной компании Global Crossing и один из самых известных филантропов Лос-Анджелеса, растерял многомиллиардное состояние и после смерти оставил семье лишь долги и угрозу потери имущества, пишет The Wall Street Journal. Его близкие рискуют лишиться всего нажитого.

В конце 1990-х на фоне бума доткомов компания Уинника стала одной из самых быстрорастущих в мире, а сам бизнесмен вошел в историю как обладатель самого дорогого дома в США. Его состояние оценивалось в миллиарды долларов, а домработница, получившая акции компании в подарок, стала миллионершей.

Однако после краха интернет-рынка Global Crossing в 2002 году обанкротилась. Несмотря на это, семья продолжала жить в роскоши, владея поместьем Casa Encantada, домом в Малибу, квартирой в Нью-Йорке и коллекцией искусства.

Лишь после смерти предпринимателя выяснилось, что практически все активы были заложены под кредиты. В 2020 году залогом стали даже украшения, а общий долг достиг $155 млн. Вдова Карен Уинник заявила суду, что муж тщательно скрывал от нее масштаб финансовых проблем и необходимость постоянно брать займы для поддержания прежнего образа жизни.

