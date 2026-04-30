День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 12:52

Сына российского миллиардера требуют признать банкротом

ФНС подала в суд Москвы заявление о банкротстве сына миллиардера Потанина

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Федеральная налоговая служба подала в арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве сына миллиардера Владимира Потанина Василия, передает Telegram-канал Baza. В материале сказано, что причиной стал долг перед налоговой в 1 млн рублей. Суд назначил проверку обоснованности этого заявления на июнь.

Отец должника, Владимир Потанин, является президентом ГМК «Норильский никель» и основателем холдинга «Интеррос», стабильно занимая верхние строчки в рейтинге Forbes. Несмотря на статус семьи, иск ФНС рассматривается в общем порядке. На данный момент официальных комментариев от представителей семьи Потаниных относительно возникшего налогового спора и блокировки счетов не поступало.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин заявил, что расширение круга плательщиков НДС и снижение порогов для упрощенной системы налогообложения могут привести к закрытию проектов с низкой рентабельностью. По его словам, уже с 2026 года малый бизнес столкнется с ростом не только налоговой нагрузки, но и административных расходов, что создаст «эффект отсечки» для предприятий, работающих на рентабельности 5–10%.

Регионы
миллиардеры
суды
аресты
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

Общество

Семья и жизнь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.