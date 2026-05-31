Metallica во время концерта в Берлине побила рекорд U2 17-летней давности

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press
Американская метал-группа Metallica установила абсолютный рекорд посещаемости на Олимпийском стадионе в Берлине, сообщает газета Bild. Выступление прошло в рамках мирового турне M72 World Tour. Шоу посетили 95 тыс. зрителей — это на 5 тыс. больше, чем собрал концерт U2 в 2009 году.

Группа исполнила свои главные хиты, включая Master of Puppets и Enter Sandman. Культовая баллада Nothing Else Matters была исполнена под свет тысяч мобильных фонариков, которые зажгли зрители. Также музыканты представили кавер-версию песни Sonne группы Rammstein.

Предыдущий рекорд посещаемости на Олимпийском стадионе в Берлине принадлежал ирландской группе U2, которая собрала 90 тыс. зрителей в 2009 году. Концерт состоялся 18 июля в рамках мирового турне.

Ранее сообщалось, что концерт американского рэпера Канье Уэста, который прошел в Стамбуле вечером 30 мая, еще до своего начала парализовал движение в турецком мегаполисе. Накануне вечером улицы встали из-за папарацци, пытавшихся заснять музыканта и его супругу Бьянку Цензори, направлявшихся на ужин.

