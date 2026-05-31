ООН столкнулась с риском банкротства WSJ: ООН может обанкротиться из-за отсутствия взносов от США и Китая

ООН может обанкротиться из-за отсутствия платежей от США и Китая, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Там отметили, что базовые траты организации на 42% зависят от взносов этих двух стран.

ООН находится на грани банкротства по мере того, как США и КНР приостановили выплаты организации в борьбе за контроль, — говорится в сообщении.

По информации журналистов, из-за трудностей с получением денежных средств ООН сильно сократила свои расходы. В частности, была закрыта часть офисов организации, уменьшены часы работы переводчиков. При этом руководство ООН не может провести кардинальную реструктуризацию своей деятельности и взять деньги взаймы.

Ранее представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер заявил, что Всемирная организация здравоохранения пока не подтверждает, что процедура выхода США из ее состава завершена. Так он прокомментировал информацию о невыплаченных американской стороной взносах за 2024 и 2025 годы. При этом США ужесточили правила общения своих вирусологов со специалистами ВОЗ после вспышки хантавируса и эпидемии Эболы.