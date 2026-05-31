Список наград Адама Кадырова пополнила новая медаль

Помощнику главы Чечни, секретарю Совета безопасности республики Адаму Кадырову вручили медаль за вклад в проведение специальной военной операции, сообщил заместитель председателя правительства Чечни Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале. По словам Дудаева, награда связана с деятельностью Кадырова по обеспечению безопасности и поддержке СВО.

Уверен, что и впредь дорогой брат будет с честью и достоинством служить интересам Чеченской Республики и всей Российской Федерации, — написал Дудаев.

Ранее Адам Кадыров был удостоен золотой медали «За заслуги в повышении безопасности атомных станций» за весомый вклад и содействие в организацию охраны и обеспечение безопасности Запорожской АЭС в период проведения специальной военной операции. Об этом сообщил его отец, глава Чечни Рамзан Кадыров.

До этого Кадыров пообещал доставить президента Украины Владимира Зеленского в Грозный. В соцсети он заявил, что украинского политика привезут в качестве военного преступника. Также он назвал Зеленского «клоуном» и «пустым местом».