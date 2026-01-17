Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 18:13

Адам Кадыров получил еще одну медаль

Адам Кадыров награжден медалью за вклад в охрану Запорожской АЭС

Адам Кадыров Адам Кадыров Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Секретарь Совета безопасности Чеченской Республики Адам Кадыров удостоен золотой медали «За заслуги в повышении безопасности атомных станций», сообщил его отец, глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Вручение произошло в ходе совещания с командирами силовых ведомств республики.

Он удостоен этой награды приказом АО «Концерн Росэнергоатом» за весомый вклад и содействие в организацию охраны и обеспечение безопасности Запорожской АЭС в период проведения специальной военной операции, — указал Кадыров.

До этого Адам Кадыров пообещал доставить президента Украины Владимира Зеленского в Грозный. В соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) он заявил, что украинского политика привезут в качестве военного преступника. Также Кадыров назвал Зеленского «клоуном» и «пустым местом». По его словам, время украинского президента скоро закончится, а финал его «спектакля» будет далек от комедии.

Адам Кадыров
Рамзан Кадыров
медали
Чечня
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пиры в обкоме, хлеб с опилками, планы по сдаче: мифы о блокаде Ленинграда
Капитуляция бойцов ВСУ вместе с офицерами попала на видео
У воров медного кабеля конфисковали усадьбу и активы на сумму €4,5 млн
Змея с вызывающим некроз ядом укусила девочку
Москвичи недополучили солнца в прошлом году
Медведчук объяснил, почему Зеленский не повторит судьбу Мадуро
Юрист ответил, как не попасться на внезапную невменяемость продавца квартиры
Раскрыта неочевидная связь между Гренландией и конфликтом на Украине
Киркоров прервал паузу в карьере ради новых шоу
Российского зоозащитника оштрафовали за дискредитацию армии
Отец убил пять младенцев за девять лет
Как запечь картошку по-деревенски в духовке: пошаговый рецепт с изюминкой
Медведчук раскрыл, как блэкаут в Киеве повлияет на боеспособность ВСУ
Дания «вспыхнула» из-за претензий Трампа на Гренландию
«Не отдавать деньги»: Орбан назвал главные пункты своей программы
Мать и дочь заблокировали Волочкову в соцсетях
Мошенники снова взялись за поклонников известной журналистки
Госпитализация, критика Пугачевой, аборты: как живет певица Галина Ненашева
Орбан заявил о признаках подготовки Европы к конфликту с Россией
В России перестали заводиться элитные иномарки двух брендов
Дальше
Самое популярное
Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки
Общество

Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»
Общество

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.