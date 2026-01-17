Адам Кадыров получил еще одну медаль Адам Кадыров награжден медалью за вклад в охрану Запорожской АЭС

Секретарь Совета безопасности Чеченской Республики Адам Кадыров удостоен золотой медали «За заслуги в повышении безопасности атомных станций», сообщил его отец, глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Вручение произошло в ходе совещания с командирами силовых ведомств республики.

Он удостоен этой награды приказом АО «Концерн Росэнергоатом» за весомый вклад и содействие в организацию охраны и обеспечение безопасности Запорожской АЭС в период проведения специальной военной операции, — указал Кадыров.

До этого Адам Кадыров пообещал доставить президента Украины Владимира Зеленского в Грозный. В соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) он заявил, что украинского политика привезут в качестве военного преступника. Также Кадыров назвал Зеленского «клоуном» и «пустым местом». По его словам, время украинского президента скоро закончится, а финал его «спектакля» будет далек от комедии.