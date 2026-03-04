«Беспрецедентная трагичность»: Захарова о конфликте на Ближнем Востоке

Нынешняя эскалация на Ближнем Востоке — беспрецедентная трагичность, заявила в эфире радио Sputnik представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, регион переживает чудовищный момент в истории, в частности из-за крупного масштаба конфликта и числа жертв.

Мы опять говорим о беспрецедентной трагичности ситуации, учитывая масштабы, скорость распространения зоны конфликта и, конечно, жертвы, — сказала Захарова.

Ранее представитель МИД РФ назвала ужасными кадры с церемонии прощания с девочками, погибшими при ударах США и Израиля по школе в иранском городе Минаб. Она отметила, что видео и снимки могил облетели весь мир.

Кроме того, Захарова указала, что Россия считает необходимым задействовать дипломатические механизмы для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и активно этим занимается. Она подчеркнула, что отказ от любых усилий привел бы к бездействию, и, вероятно, кто-то именно так и поступает. Дипломат добавила, что повторение чернобыльской трагедии вполне возможно на территории Ирана.