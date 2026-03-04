Украинские БПЛА «перевели» школьников в Чувашии на дистант Школы и техникумы в Чувашии перевели на дистант из-за угрозы дронов

В Чувашской Республике школы и техникумы временно переведены на дистанционное обучение, о введении такой меры безопасности 4 марта сообщил министр образования региона Дмитрий Захаров в своем Telegram-канале. Глава ведомства также дал рекомендацию родителям дошкольников. До стабилизации обстановки он посоветовал по возможности оставлять детей дома и не посещать с ними детские сады.

В связи с угрозой атаки БПЛА школы республики будут работать в дистанционном режиме. <…> Вторая смена сможет начать учиться, если будет официальный отбой угрозы атаки БПЛА. <…> Студенты техникумов и колледжей также на дистанте, — сообщил министр.

Ранее в столице Чувашии из-за объявленной ракетной опасности отменили все уроки в школах и занятия в секциях дополнительного образования. Местных жителей призвали сохранять спокойствие, по возможности не выходить из дома и держаться подальше от окон.

До этого 14 человек пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Чебоксары. Из семи госпитализированных четверо находились в тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней тяжести. К оказанию помощи привлекали многопрофильные врачебные бригады.