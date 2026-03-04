Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 09:48

Украинские БПЛА «перевели» школьников в Чувашии на дистант

Школы и техникумы в Чувашии перевели на дистант из-за угрозы дронов

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

В Чувашской Республике школы и техникумы временно переведены на дистанционное обучение, о введении такой меры безопасности 4 марта сообщил министр образования региона Дмитрий Захаров в своем Telegram-канале. Глава ведомства также дал рекомендацию родителям дошкольников. До стабилизации обстановки он посоветовал по возможности оставлять детей дома и не посещать с ними детские сады.

В связи с угрозой атаки БПЛА школы республики будут работать в дистанционном режиме. <…> Вторая смена сможет начать учиться, если будет официальный отбой угрозы атаки БПЛА. <…> Студенты техникумов и колледжей также на дистанте, — сообщил министр.

Ранее в столице Чувашии из-за объявленной ракетной опасности отменили все уроки в школах и занятия в секциях дополнительного образования. Местных жителей призвали сохранять спокойствие, по возможности не выходить из дома и держаться подальше от окон.

До этого 14 человек пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Чебоксары. Из семи госпитализированных четверо находились в тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней тяжести. К оказанию помощи привлекали многопрофильные врачебные бригады.

Чувашия
БПЛА
школы
техникумы
дистанционное обучение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд назначил многомиллионный штраф разработчику Escape from Tarkov
Овчинский: в Капотне завершили строительство дома по программе реновации
Бдительные молодые люди помогли предотвратить теракты в российском регионе
Власти России утвердили ГОСТ на маникюр и педикюр
В России высказались о новом экзамене для допуска к ОГЭ
В Минобороны Израиля назвали безоговорочную цель для ликвидации
В США подсчитали, на сколько хватит ракет к Patriot в войне с Ираном
Украинские БПЛА «перевели» школьников в Чувашии на дистант
Театр Маяковского отменил спектакль из-за звезды «Обыкновенного чуда»
Участницу польского террористического движения задержали в Москве
Россиянам пообещали полный возврат средств за туры в ОАЭ
Иркутская людоедка взялась за ногти
УВКБ ООН переводит сотрудников из Ирана и Афганистана в Ливан и Сирию
«Волнение видно»: Бурляев оценил работу Ефремова в спектакле Михалкова
Бурляев назвал основную причину, по которой Михалков дал работу Ефремову
Названы дата и время церемонии прощания с верховным лидером Ирана
Иранские военные обрушили более 40 ракет на объекты США и Израиля
Озвучены последствия атаки украинской «Бабы-яги» в Брянской области
Пропавшего на неделю российского подростка нашли
Россиянам рассказали о самых ярких кометах и созвездиях в марте
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.