В Чувашии раскрыли состояние пострадавших при ударе дронов по Чебоксарам

Четверо из семи госпитализированных после атаки беспилотников ВСУ на Чебоксары находятся в тяжелом состоянии, сообщили в Министерстве здравоохранения Чувашии. Еще трое пострадавших, по данным ведомства, пребывают в состоянии средней тяжести.

По состоянию на 16:30 10 декабря 2025 года четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести, — сказано в сообщении.

В Минздраве отметили, что общее число пострадавших составило 14 человек. Для оказания помощи тем, кому потребовалась госпитализация, привлечены многопрофильные врачебные бригады, а также организованы телемедицинские консультации с ведущими федеральными клиниками, добавили там.

Ранее премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов сообщил, что при атаке украинских беспилотников на Чебоксары 9 декабря 15 зданий получили повреждения. Он уточнил, под удары попали в том числе 10 жилых домов. В Сети появились кадры с места прилета украинских дронов. На опубликованных снимках можно увидеть поврежденные в результате атаки дома.