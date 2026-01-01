Новый год — 2026
Дед Мороз прилетел в Москву

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Дед Мороз прилетел в столицу России в ходе новогоднего путешествия, следует из интерактивной карты Росавиации. Уточняется, что дальше он за день пролетит через все 11 часовых поясов России.

Сказочные сани Деда Мороза 31 декабря совершают путешествие по России. Путь волшебника можно отследить с помощью специального сервиса Росавиации.

Ранее Дед Мороз, который работает зимним волшебником в московской «Усадьбе в Кузьминках», посоветовал избегать ссор и грусти в новогодние праздники. Он также не рекомендовал употреблять в больших количествах спиртные напитки.

Тем временем Росавиация совместно с Минтрансом запустила праздничный интерактивный сервис, позволяющий в режиме реального времени наблюдать за перемещением Деда Мороза по территории России. Его путешествие началось 31 декабря в 09:00 по московскому времени из резиденции в Великом Устюге. На карте отображается маршрут зимнего волшебника, который пересечет все 11 часовых поясов страны.

