04 марта 2026 в 14:25

Путин указал на рост числа экстремистских преступлений за год

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Количество экстремистских преступлений выросло в России за 2025 год, заявил президент страны Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД. По его словам, для борьбы с ними необходима «умная и гибкая», комплексная и системная работа с использованием современного инструментария.

За последний год количество преступлений экстремистской направленности тоже, к сожалению, выросло, — заявил он.

Ранее гражданин России Андрей Бызов был признан виновным в подготовке к теракту в преддверии Дня Победы. Суд вынес приговор, назначив ему 18 лет лишения свободы. Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок отбудет в колонии строгого режима.

До этого жительницу Петербурга приговорили к 10 годам исправительной колонии общего режима. Основанием для этого стало то, что в мае минувшего года она бросила три бутылки с горючей смесью в здание полицейского отдела. Женщина действовала согласно инструкциям, полученным от куратора в мессенджере. Государственное обвинение требовало для нее 13 лет заключения в колонии общего режима.

Владимир Путин
Россия
преступления
МВД
