04 марта 2026 в 15:28

Стало известно о секретном предложении Ирана ЦРУ

NYT: Иран предложил ЦРУ закончить войну на второй день после убийства Хаменеи

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press
Разведка Ирана связывалась с американским ЦРУ с предложением закончить военные действия, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Это произошло на второй день после начала операции США и Израиля.

На следующий день после начала атак сотрудники Министерства разведки Ирана косвенно обратились к ЦРУ с предложением обсудить условия прекращения конфликта, — говорится в публикации.

Несмотря на появившуюся информацию о тайных контактах иранской разведки с ЦРУ, официальный Вашингтон настроен скептически. В американской администрации сомневаются, что стороны действительно готовы к дипломатическому урегулированию в ближайшее время.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вести переговоры с Ираном уже «слишком поздно». По его словам, Тегеран лишился не только руководства, но и противовоздушной обороны, а также военно-воздушных и военно-морских войск.

До этого сообщалось, что американская разведка перед стартом операции «Эпическая ярость» не фиксировала тревожного прогресса в ракетной или ядерной сферах Ирана. Чиновники, знакомые с секретными данными, указали, что публичные обоснования Белого дома для начала военных действий расходились с реальной информацией.

