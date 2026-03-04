Востоковед раскрыл, смогут ли США с помощью курдов дестабилизировать Иран Востоковед Ибрагимов: США не удастся с помощью курдов расшатать ситуацию в Иране

США вряд ли удастся дестабилизировать ситуацию в Иране с помощью курдов, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-востоковед Фархад Ибрагимов. По его словам, любые проявления сепаратизма в Исламской Республике будут неминуемо подавлены.

Власть в Тегеране держит ситуацию под контролем, любые проявления сепаратизма будут подавлены неминуемо, причем большой кровью. Иранские власти церемониться с курдами точно не будут. Конечно, какие-то курдские боевики из Ирака, неподконтрольные Багдаду, могут быть переброшены в Иран, чтобы устроить диверсии. Но иранские власти это смогут все очень быстро подавить, — сказал Ибрагимов.

В то же время, подчеркнул он, сами курды могут поверить США и Израилю, поскольку у них есть желание сформировать свою автономию на территории Ирака, Ирана, Турции и Сирии.

Курды могут вновь поверить красивым сказкам, что их могут поддерживать, финансировать. Но давайте вспомним, что с ними вытворяли в Сирии: использовали как расходный материал, а потом выбросили. То же самое ждет курдов в Иране, — считает востоковед.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия выступает за немедленное прекращение всеми сторонами боевых действий на Ближнем Востоке. По ее словам, нет сомнений в том, что «иранская угроза» — лишь предлог для свержения строя в неугодном США государстве.