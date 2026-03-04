Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 16:40

Востоковед раскрыл, смогут ли США с помощью курдов дестабилизировать Иран

Востоковед Ибрагимов: США не удастся с помощью курдов расшатать ситуацию в Иране

Фото: Carol Guzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

США вряд ли удастся дестабилизировать ситуацию в Иране с помощью курдов, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-востоковед Фархад Ибрагимов. По его словам, любые проявления сепаратизма в Исламской Республике будут неминуемо подавлены.

Власть в Тегеране держит ситуацию под контролем, любые проявления сепаратизма будут подавлены неминуемо, причем большой кровью. Иранские власти церемониться с курдами точно не будут. Конечно, какие-то курдские боевики из Ирака, неподконтрольные Багдаду, могут быть переброшены в Иран, чтобы устроить диверсии. Но иранские власти это смогут все очень быстро подавить, — сказал Ибрагимов.

В то же время, подчеркнул он, сами курды могут поверить США и Израилю, поскольку у них есть желание сформировать свою автономию на территории Ирака, Ирана, Турции и Сирии.

Курды могут вновь поверить красивым сказкам, что их могут поддерживать, финансировать. Но давайте вспомним, что с ними вытворяли в Сирии: использовали как расходный материал, а потом выбросили. То же самое ждет курдов в Иране, — считает востоковед.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия выступает за немедленное прекращение всеми сторонами боевых действий на Ближнем Востоке. По ее словам, нет сомнений в том, что «иранская угроза» — лишь предлог для свержения строя в неугодном США государстве.

Иран
курды
США
Израиль
Дмитрий Горин
Д. Горин
Павел Воробьев
П. Воробьев
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские школьники смогут сдавать пробный ЕГЭ на «Госуслугах»
«Падение было эпичным»: ведущая «Голоса» получила травму во время съемок
В МИД раскрыли ответ России на размещение ядерного оружия в Швеции
Нижегородская область получила миллионную дыру в бюджете вместо новой школы
В МИД назвали «мычащей» реакцию ЕС на агрессию США против Ирана
В Минпросвещения РФ объяснили, как выпускники из новых регионов сдадут ЕГЭ
«Ноготочки» по ГОСТу: что известно, новый стандарт, подорожает ли маникюр?
У берегов Шри-Ланки нашли десятки трупов иранских моряков
Пентагон опубликовал кадры уничтожения иранского корабля торпедой
В Пентагоне раскрыли, что применяют в ходе операции в Иране
Мамы юных российских футболистов могут разориться на эвакуации из Дохи
В Пентагоне раскрыли, есть ли у США проблемы с Россией в контексте Ирана
Власти одной страны отказались эвакуировать экипаж российского газовоза
Посольство России отреагировало на проблемы при получении ВНЖ в Казахстане
«Любая техника»: киберэксперт оценил риск взлома умных бытовых приборов
Кардиолог ответил, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом
Похоронили как собаку: зять закопал тещу на кладбище домашних животных
Иммунолог дал советы, как справиться с сезонной аллергией
На Западе назвали главный просчет Трампа в отношении Ирана
Полковник ответил, удалось ли США достичь своих целей в Иране
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.