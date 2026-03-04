Ракеты ударили по грузовому судну под флагом Мальты у Ормузского пролива

Грузовое судно под флагом Мальты было атаковано двумя ракетами в районе Ормузского пролива, сообщает оманское агентство ONA. По его данным, экипаж в составе 24 человек удалось спасти.

Отмечается, что королевский военно-морской флот Омана отреагировал на сообщение об инциденте. Сейчас с эвакуированными находятся медики, состояние членов экипажа не разглашается.

Ранее сообщалось, что власти Мальты отказались эвакуировать экипаж российского газовоза «Арктик Метагаз» в Средиземном море. Чиновники сослались на отсутствие полномочий, уточнили в дипмиссии РФ. Удар по российскому танкеру украинская сторона совершила 3 марта. Беспилотные катера запустили с побережья Ливии. Судно следовало из Мурманска с грузом, оформленным по международным правилам.

До этого атакам морских безэкипажных катеров в Черном море подверглись нефтетанкеры KAIROS и VIRAT. В ответ на эти действия Вооруженные силы России в скором времени нанесли мощный удар по местам запуска БЭК, расположенным в Одессе и Николаеве.