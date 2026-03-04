Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 18:57

Посол раскрыл, чем для Австрии обернулся отказ от газа из России

Посольство: Австрия лишилась стратегической роли из-за отказа от газа из России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Австрия утратила свое значение ключевого транзитного государства после отказа от российского газа, заявил посол РФ в Вене Андрей Грозов порталу Exxtra24.at. По его словам, австрийское правительство было вынуждено пойти на этот шаг, так как на него оказывалось сильное давление из Брюсселя.

В результате сильного давления из Брюсселя Австрия в 2025 году окончательно вышла из энергетического партнерства с Россией. <...> Это сотрудничество было особенно выгодным именно для Вены. Дешевый газ из России обеспечивал австрийской экономике необходимый импульс, — сказал он.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что обострение ближневосточного конфликта повысит востребованность российской нефти, увеличив бюджетные поступления за счет подорожания экспорта. Аналитик пояснил, что Пекин традиционно приобретал сырье у Тегерана, Эр-Рияда и Абу-Даби, а Нью-Дели — у тех же поставщиков, за исключением иранского.

Кроме того, источники проинформировали, что 4 марта Катар полностью остановит производство сжиженного природного газа, а период восстановления работы до плановых показателей займет около двух недель. По предварительным подсчетам, эти сроки могут быть изменены.

Австрия
Россия
газ
послы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты масштабы потерь США при атаке на Дубай
ЦАХАЛ сообщил о завершении широкомасштабной атаки на командные центры Ирана
Юлия Пересильд похвалила «Аэрофлот» за организацию вывозных рейсов
В Персидском заливе попытались надавить на Иран словами о переговорах
«Свободный парень»: Семенович раскрыла правду о возлюбленном
В России одним словом описали «заботу» США о ядерном режиме
В Нижнем Новгороде на управдома упала наледь с крыши
Возила на уроки и насиловала: инвалид обвинил учительницу в педофилии
Отмена концертов, нервный срыв, измены, Долина: как живет певица Слава
Посол раскрыл, чем для Австрии обернулся отказ от газа из России
В трех аэропортах на юге России ввели ограничения на полеты
Россиянам напомнили об изменениях оплаты ЖКУ
Омбудсмен раскрыла, на какие ухищрения идет Киев для травли детей
Волочкова рассказала, куда ее звал брат короля
Крупнейшие банки России предложили изменить критерии массовых звонков
Политолог ответил, закончится ли конфликт в Иране третьей мировой войной
Политолог раскрыл, почему у Польши не будет собственного ядерного оружия
Путин навсегда «открыл двери» паспортных столов для жителей Донбасса
«Это гротеск»: в России раскритиковали разговоры о ядерной программе Ирана
Проиранская группировка атаковала американскую Виктория в Багдаде
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.