Посольство: Австрия лишилась стратегической роли из-за отказа от газа из России

Австрия утратила свое значение ключевого транзитного государства после отказа от российского газа, заявил посол РФ в Вене Андрей Грозов порталу Exxtra24.at. По его словам, австрийское правительство было вынуждено пойти на этот шаг, так как на него оказывалось сильное давление из Брюсселя.

В результате сильного давления из Брюсселя Австрия в 2025 году окончательно вышла из энергетического партнерства с Россией. <...> Это сотрудничество было особенно выгодным именно для Вены. Дешевый газ из России обеспечивал австрийской экономике необходимый импульс, — сказал он.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что обострение ближневосточного конфликта повысит востребованность российской нефти, увеличив бюджетные поступления за счет подорожания экспорта. Аналитик пояснил, что Пекин традиционно приобретал сырье у Тегерана, Эр-Рияда и Абу-Даби, а Нью-Дели — у тех же поставщиков, за исключением иранского.

Кроме того, источники проинформировали, что 4 марта Катар полностью остановит производство сжиженного природного газа, а период восстановления работы до плановых показателей займет около двух недель. По предварительным подсчетам, эти сроки могут быть изменены.