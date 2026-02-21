Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 18:51

Австрийского бобслеиста госпитализировали с Олимпиады

Австрийца Якоба Мандльбауэра госпитализировали после переворота боба на ОИ-2026

Фото: Fei Maohua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Австрийского бобслеиста Якоба Мандльбауэра госпитализировали во время соревнований четверок на Олимпийских играх 2026 года, передает Daily Mail. В ходе второго заезда боб спортсмена опрокинулся на бок и продолжил движение по трассе в таком положении.

27-летнего Мандльбауэра унесли на носилках. Даниэль Берхлер, Себастьян Миттерер и Дайехан Николс-Барди, которые разгоняли его, покинули трассу самостоятельно, но тоже обратились за помощью к специалистам. Гонка была приостановлена на несколько минут.

Ранее сообщалось, что на Олимпийских играх действующий чемпион мира по хафпайпу 19-летний фристайлист из Новой Зеландии Финли Мелвилл Айвз не смог завершить соревнования из-за падения. В первой попытке он не завершил выступление из-за потери лыжи. Во второй попытке Айвз выполнил три трюка и упал при приземлении, медицинская бригада эвакуировала его на специальных санях. Для новозеландца эта Олимпиада стала первой в карьере, организаторы включили его в число фаворитов соревнований.

До этого трехкратный олимпийский призер канадский сноубордист Марк Макморрис был экстренно госпитализирован после тяжелого падения на тренировке в итальянском Ливиньо. Инцидент произошел 4 февраля во время подготовки к соревнованиям в дисциплине «биг-эйр». Атлета пришлось эвакуировать с горы на носилках.

бобслей
спортсмены
Австрия
госпитализации
Олимпийские игры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров пообещал Китаю отчет о смертельной трагедии на Байкале
Похищение на Бали: что сделали с главарем мошеннических кол-центров СБУ
Трамп сделал неожиданный шаг после вердикта Верховного суда
«Камикадзе» ВСУ в Удмуртии, связь Зеленского с P. Diddy: что будет дальше
«Советский пропагандист»: Кустурица назвал имя лучшего режиссера в мире
Крупный пожар произошел в здании трикотажной фабрики на Урале
Тела пяти человек нашли в сгоревшем гараже
Появились кадры пожара в московской пятиэтажке
Орбан назвал виновников затягивания украинского кризиса
Климатолог дал прогноз весеннего паводка в России
«Хочу видеть страдания»: Кустурица призвал не смягчать военные фильмы
«Наполеон и Гитлер пытались»: планы Каллас рассмешили Орбана
Как получать пенсию выше 1 млн рублей? Кем нужно работать
Россиянина арестовали за оказание первой помощи мужчине с передозировкой
Военэксперт заявил о приближении полного освобождения Донбасса
Детей мигрантов могут заставить выезжать из России в 18 лет
Названо число спортсменов, которые погибли за время зимних Олимпийских игр
«Царствовать и всем владеть»: Губерниев восхитился норвежцами на Олимпиаде
Валуев рассказал, как его жена помогает участникам СВО
Как отмечают Масленицу в регионах России: атмосферные кадры со всей страны
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов
Семья и жизнь

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.