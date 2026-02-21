Австрийского бобслеиста госпитализировали с Олимпиады

Австрийского бобслеиста Якоба Мандльбауэра госпитализировали во время соревнований четверок на Олимпийских играх 2026 года, передает Daily Mail. В ходе второго заезда боб спортсмена опрокинулся на бок и продолжил движение по трассе в таком положении.

27-летнего Мандльбауэра унесли на носилках. Даниэль Берхлер, Себастьян Миттерер и Дайехан Николс-Барди, которые разгоняли его, покинули трассу самостоятельно, но тоже обратились за помощью к специалистам. Гонка была приостановлена на несколько минут.

Ранее сообщалось, что на Олимпийских играх действующий чемпион мира по хафпайпу 19-летний фристайлист из Новой Зеландии Финли Мелвилл Айвз не смог завершить соревнования из-за падения. В первой попытке он не завершил выступление из-за потери лыжи. Во второй попытке Айвз выполнил три трюка и упал при приземлении, медицинская бригада эвакуировала его на специальных санях. Для новозеландца эта Олимпиада стала первой в карьере, организаторы включили его в число фаворитов соревнований.

До этого трехкратный олимпийский призер канадский сноубордист Марк Макморрис был экстренно госпитализирован после тяжелого падения на тренировке в итальянском Ливиньо. Инцидент произошел 4 февраля во время подготовки к соревнованиям в дисциплине «биг-эйр». Атлета пришлось эвакуировать с горы на носилках.