Мирошник высказался об амнистии для совершивших тяжкие военные преступления

Список военных преступлений, предусматривающий возможность амнистии, короток, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник ТАСС. По его словам, за тяжкие военные преступления амнистии не будет.

Когда речь идет об амнистии, то говорится о достаточно узком перечне преступлений. Мобилизация, участие в вооруженных формированиях — на фоне убийств, издевательств, мародерства, пыток и всех тяжелейших преступлений это выглядит даже каким-то легким. Здесь могут быть применены определенные нормы амнистии. Но никак не по отношению к тому извергу, который пришел и изнасиловал, потом застрелил женщину в Русском Поречном, — пояснил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что одной из важнейших целей специальной военной операции Вооруженных сил России на Украине по-прежнему является демилитаризация государства и лишение его возможности наносить удары, подобные трагедии в Брянске. Так он ответил на вопрос о действиях России после нападения ВСУ.

До этого Песков отметил, что военная операция на Украине должна быть доведена до успешного завершения. Он подчеркнул, что это позволит предотвратить атаки Киева на российские территории, подобные ракетному обстрелу Брянска.