Трамп раскрыл неожиданную деталь в отношениях с Нетаньяху Трамп признался в разногласиях с Нетаньяху

Американский лидер Дональд Трамп признал в интервью NBC наличие разногласий с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху по некоторым вопросам, однако подчеркнул, что в целом поддерживает хорошие отношения с ним. Трамп, в частности, выразил пожелание, чтобы у Ливана были лучшие условия существования.

Я с ним не согласен по паре вещей. Я хотел бы, чтобы у Ливана была лучшая жизнь. Я хотел бы видеть более точечную атаку по «Хезболле». Думаю, она должна быть более точечной, и мы можем помочь им с этим или можем рекомендовать Сирию, — говорится в сообщении.

Ранее Трамп подтвердил, что в ходе телефонной беседы позволил себе резкие высказывания в адрес израильского премьер-министра. Американский лидер назвал главу правительства Израиля безумцем из-за военных действий против Ливана.

Ранее политолог Владимир Шаповалов предположил: американский президент в телефонной беседе обрушился с критикой на Нетаньяху, так как понял, что это Тель-Авив втянул Вашингтон в противостояние с Тегераном. Спусковым крючком для этого, по словам эксперта, послужили атаки Армии обороны Израиля на Ливан.