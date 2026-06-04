В России может появиться трибунал над украинскими преступниками

В России может появиться трибунал над украинскими преступниками Мирошник заявил о возможности создания трибунала над украинскими преступниками

Россия прорабатывает возможность создания трибунала над украинскими преступниками, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, работа в этом направлении уже ведется.

Работа уже идет. Преступления совершаются в зоне юрисдикции российской правовой системы — на конституционных территориях РФ, на прифронтовых территориях, — сказал Мирошник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения условий прекращения боевых действий. По его словам, он готов к любому формату.

В то же время представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на полях ПМЭФ, что заявления западных политиков о переговорах — обман. Дипломат сравнила их со сладкоголосыми сиренами. По ее словам, дипломатия по-прежнему возможна и была приоритетом Москвы, но только с учетом реального отношения, исходя из интересов РФ.

До этого член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что украинский президент должен перестать угрожать России. По его мнению, главе государства следует согласиться на условия Москвы ради завершения конфликта — перестать стремиться в НАТО, отказаться от дальнейшего вооружения и уважать целостность территорий, где проживает русскоговорящее население.