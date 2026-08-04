Американцы признали господство России в одной сфере

Военно-космические силы России сохраняют статус сильнейших в Европе и обладают крупнейшим на континенте парком фронтовой авиации, передает The National Interest. В публикации отмечается, что основу российских ВКС составляют современные многоцелевые боевые самолеты. В первую шестерку рейтинга также вошли Турция, Великобритания, Франция, Италия и Германия.

Сегодня Россия располагает крупнейшим в Европе флотом из более чем 900 фронтовых самолетов. Ее арсенал в основном состоит из многоцелевых самолетов поколения «4,5»: истребители Су-30 и Су-35 в разных модификациях, а также истребитель-бомбардировщик Су-34. Россия также остается одной из немногих стран в мире, обладающих собственным истребителем пятого поколения — Су-57. Ее ВКС — сильнейшие в Европе, вне конкуренции, — сказано в статье.

Ранее первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21-310 поднялся в небо с аэродрома филиала ПАО «Яковлев» — Иркутского авиационного завода. Полет продолжался 1 час 23 минуты на высотах до 6 тыс. метров и скорости до 600 км/ч.

До этого Рособоронэкспорт начал продвижение на зарубежные рынки новых ракет класса «воздух — воздух». Речь идет о ракетах малой дальности РВВ-МД2, средней дальности РВВ-СДМ, а также большой дальности РВВ-БД.