Новую российскую авиаракету начали поставлять на мировой рынок Новейшую ракету РВВ-СДМ для Су-57Э начали продвигать за рубежом

Рособоронэкспорт начал продвижение на зарубежные рынки новой авиационной ракеты класса «воздух — воздух» РВВ-СДМ, сообщили в пресс-службе компании, входящей в госкорпорацию «Ростех». Она предназначена для вооружения экспортных истребителей пятого поколения Су-57Э, передает ТАСС.

«Рособоронэкспорт» начинает продвижение на зарубежные рынки новой авиационной ракеты класса «воздух — воздух» РВВ-СДМ разработки и производства АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“», — говорится в сообщении.

Ракета предназначена для поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников в любое время суток, в том числе в условиях радиоэлектронного противодействия. Кроме того, РВВ-СДМ может применяться на других российских самолетах после доработки и интегрироваться в комплексы вооружения иностранной авиации.

Ранее главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев завил, что в ближайшие годы Военно-морской флот России пополнится двумя атомными подводными крейсерами проекта «Борей». Он отметил, что восемь кораблей уже применяются в составе Северного и Тихоокеанского флотов.