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28 июля 2026 в 18:16

В ВМФ России появятся две атомные новинки

Два крейсера проекта «Борей» примут в состав ВМФ в ближайшие годы

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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В ближайшие годы Военно-морской флот России пополнится двумя атомными подводными крейсерами проекта «Борей», заявил главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев на церемонии вывода из эллинга крейсера проекта «Ясень-М» — «Ульяновск». Он отметил, что восемь кораблей уже применяются в составе Северного и Тихоокеанского флотов, передает ТАСС.

9-й, 10-й корпуса находятся на разных этапах строительства, и в ближайшие годы мы их примем в состав ВМФ, — сказал Моисеев.

Ранее Моисеев отмечал, что подлодки проекта «Ясень-М» могут решать полный спектр задач военно-морского флота почти в любом районе океана и оставаться незаметными. На судостроительном предприятии «Севмаш» заложили многоцелевой атомный подводный крейсер этого проекта под названием «Мурманск».

До этого главнокомандующий ВМФ заявил, что в России создадут новейший безэкипажный корабль большого водоизмещения. Он отметил, что катер предназначен для обнаружения подводных объектов, в том числе подлодок.

Между тем президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов ВМФ с Днем Военно-морского флота. Он поблагодарил моряков за службу и вклад в укрепление обороноспособности страны. Глава государства подчеркнул, что российский флот на протяжении веков завоевывал славу подвигами.

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