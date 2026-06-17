Раскрыты впечатляющие возможности подлодок проекта «Ясень-М»

Подводные лодки проекта «Ясень-М» могут решать полный спектр задач военно-морского флота почти в любом районе океана и оставаться незаметными, сообщает ТАСС со ссылкой на главнокомандующего ВМФ адмирала флота Александра Моисеева. На судостроительном предприятии «Севмаш» заложили многоцелевой атомный подводный крейсер этого проекта под названием «Мурманск».

Подводные лодки данного проекта воплотили в себе самые передовые достижения отечественной науки, технологии, уникальные конструкторские решения проектанта. Они являются современными эффективными морскими боевыми системами, способными решать весь спектр боевых задач военно-морского флота самостоятельно и в составе разнородных группировок ВМФ практически в любом районе Мирового океана, оставаясь скрытными, незаметными для других, — сказал Моисеев.

Ранее Моисеев после церемонии закладки крейсера «Мурманск» заявил, что Военно-морской флот России располагает пятью атомными подводными лодками проекта «Ясень», еще четыре находятся на разных этапах строительства. По его словам, закладка «Мурманска» стала уже девятой в рамках данной серии.

До этого на судостроительном заводе «Северная верфь» в Петербурге заложили новый фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Громов». Как отмечал главком ВМФ РФ, девятому кораблю серии присвоили имя экс-главнокомандующего флотом адмирала Феликса Громова. Фрегат будет носителем гиперзвуковой ракеты «Циркон».