Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 17:51

Раскрыты впечатляющие возможности подлодок проекта «Ясень-М»

Адмирал Моисеев: подлодки «Ясень-М» способны скрытно решать любые задачи ВМФ

Подводная лодка «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М» ВМФ РФ Подводная лодка «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М» ВМФ РФ Фото: МО РФ/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Подводные лодки проекта «Ясень-М» могут решать полный спектр задач военно-морского флота почти в любом районе океана и оставаться незаметными, сообщает ТАСС со ссылкой на главнокомандующего ВМФ адмирала флота Александра Моисеева. На судостроительном предприятии «Севмаш» заложили многоцелевой атомный подводный крейсер этого проекта под названием «Мурманск».

Подводные лодки данного проекта воплотили в себе самые передовые достижения отечественной науки, технологии, уникальные конструкторские решения проектанта. Они являются современными эффективными морскими боевыми системами, способными решать весь спектр боевых задач военно-морского флота самостоятельно и в составе разнородных группировок ВМФ практически в любом районе Мирового океана, оставаясь скрытными, незаметными для других, — сказал Моисеев.

Ранее Моисеев после церемонии закладки крейсера «Мурманск» заявил, что Военно-морской флот России располагает пятью атомными подводными лодками проекта «Ясень», еще четыре находятся на разных этапах строительства. По его словам, закладка «Мурманска» стала уже девятой в рамках данной серии.

До этого на судостроительном заводе «Северная верфь» в Петербурге заложили новый фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Громов». Как отмечал главком ВМФ РФ, девятому кораблю серии присвоили имя экс-главнокомандующего флотом адмирала Феликса Громова. Фрегат будет носителем гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Россия
ВМФ РФ
подлодки
Ясень-М
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мелони раскрыла, кого видит переговорщиком с Россией от ЕС
«Геббельсовская пропаганда»: словам Тихановской о России нашли объяснение
«Тяжелый день»: мэр Энергодара раскрыл последствия атаки ВСУ
Подозреваемого в убийстве депутата Трабера этапировали в Москву
Адвокат ответил, что может грозить бывшим хозяевам медведицы Майки
Об нее тушили бычки: участница «Дома-2» вступалась за «педофилку» в колонии
Генпрокуратура взяла на контроль дело об атаке БПЛА на автобус с детьми
ВСУ обвинили в сознательном ударе по автобусу с детьми
Стало известно, как изменилось отношение россиян к качеству жилья
В России впервые начнут тестировать БПЛА на территории аэропорта
Рудковская пригрозила Тутберидзе раскрыть «скелеты из шкафов»
«Это бандиты»: экс-нардеп о планах Украины увеличить долю наемников в армии
«Мы молимся дальше»: жених Лерчек разоткровенничался о ее зрении
В правительстве рассказали о развитии атомной энергетики на Дальнем Востоке
В Сети появились кадры с новым беспилотником ARA PRO
Путин раскрыл объемы товарооборота между Россией и Брунеем
Гостям саммита показали аппарат УЗИ со встроенным «врачебным консилиумом»
«Это шок»: Герой России Борисенко о смерти космонавта Самокутяева
Военные атташе в Минске осудили атаку ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии
Путин провел переговоры с султаном Брунея на саммите Россия — АСЕАН
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.