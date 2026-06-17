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17 июня 2026 в 17:25

Главком ВМФ рассказал о расширении подводного флота России

Моисеев: у ВМФ России есть пять подлодок проекта «Ясень», еще четыре строятся

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Военно-морской флот России располагает пятью атомными подводными лодками проекта «Ясень», а еще четыре находятся на разных этапах строительства, заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев после церемонии закладки многоцелевого атомного подводного крейсера «Мурманск» проекта «Ясень-М». По его словам, закладка «Мурманска» стала уже девятой в рамках данной серии, передает РИА Новости.

Это девятая закладка. На разных этапах у нас строится еще четыре единицы, — сказал Моисеев.

Главком уточнил, что программой предусмотрена ежегодная закладка подводных лодок этого проекта для обеспечения потребностей государства и флота. Новые атомоходы после ввода в строй будут нести службу на Северном и Тихоокеанском флотах.

Ранее Моисеев заявил, что зенитный ракетно-артиллерийский комплекс морского базирования «Панцирь-МЕ» дает возможность даже одиночному кораблю эффективно отражать массированные атаки беспилотников. Он уточнил, что речь идет о десятках БПЛА.

Прежде на судостроительном заводе «Северная верфь» в Петербурге заложили новый фрегат проекта 22350 «Адмирал лота Громов». Как отмечал главком ВМФ РФ, девятому кораблю серии присвоили имя экс-главнокомандующего флота адмирала Феликса Громова. Он будет носителем гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Россия
ВМФ РФ
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Ясень-М
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