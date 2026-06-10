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10 июня 2026 в 13:35

Главком ВМФ назвал систему, способную защитить корабль от десятков БПЛА

Моисеев: комплекс «Панцирь-МЕ» позволяет кораблю отразить атаки десятков БПЛА

Корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ» Корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс морского базирования «Панцирь-МЕ» дает возможность даже одиночному кораблю эффективно отражать массированные атаки беспилотников, доложил помощнику президента РФ Николаю Патрушеву главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев. Во время обхода экспозиции салона «Флот-2026» на стенде «Высокоточных комплексов» он уточнил, что речь идет о десятках БПЛА, передает ТАСС.

«Панцирь» морского базирования позволяет даже одиночному кораблю эффективно отразить массированные атаки БПЛА. Речь идет о десятках, — сказал Моисеев.

Ранее на судостроительном заводе «Северная верфь» в Петербурге заложили новый фрегат проекта 22350 «Адмирал лота Громов». Как отмечал главком ВМФ РФ, девятому кораблю серии присвоили имя экс-главнокомандующего флота адмирала Феликса Громова. Он будет носителем гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Военный эксперт Драго Босник заявлял, что крылатая ракета «Циркон» вызывает серьезную тревогу у западных аналитиков. По его словам, в случае ее запуска у противника есть лишь секунды на реакцию.

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