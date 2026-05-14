В России заложили новый фрегат

«Северная верфь» в Санкт-Петербурге «Северная верфь» в Санкт-Петербурге Фото: Артем Пряхин /РИА Новости
Новый фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Громов» заложили на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. Девятому кораблю серии присвоили имя экс-главнокомандующего ВМФ адмирала флота Феликса Громова. Он будет носителем гиперзвуковой ракеты «Циркон», заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев.

Фрегаты проекта 22350 успешно зарекомендовали себя как надежные корабли, имеющие серьезные ударные, оборонительные и поисковые возможности <…>. Они являются носителями всех типов существующего ракетного оружия Военно-морского флота, — сказал Моисеев на церемонии.

«Циркон» способен запускаться с различных платформ, включая подводные лодки. Кроме того, ракета может нести ядерный заряд, что делает ее стратегическим оружием. Она является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой морского базирования, ее скорость достигает девяти чисел Маха.

Военный эксперт Драго Босник заявил, что гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» вызывает серьезную тревогу у западных аналитиков. По его словам, у противника есть лишь секунды на реакцию.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

