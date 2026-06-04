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04 июня 2026 в 09:27

В Калининграде поймали мошенников, отбиравших жилье детей-сирот

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Калининградской области троих граждан обвинили в мошенничестве при получении социальных выплат на приобретение жилья для детей-сирот, сообщили в СК РФ. Фигурантам инкриминируются мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, похищение человека и мошенничество при получении социальных выплат.

В Калининградской области пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся мошенничеством в отношении детей-сирот. Следственными органами СК России по Калининградской области троим местным жителям предъявлено обвинение в совершении организованной группой мошенничества, повлекшего лишение права гражданина на жилое помещение, похищения человека, а также мошенничества при получении социальных выплат (ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. а ч. 3 ст. 126 УК РФ, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (2 эпизода), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ), — поделились в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня России мошенники активизировали рассылку ложных сообщений о «государственных выплатах». Преступники используют этот период, чтобы обманным путем перенаправить людей на фишинговые ресурсы.

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Калининград
мошенничество
дети-сироты
жилье
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