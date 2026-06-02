Мошенники придумали новый способ обмана перед Днем России

В преддверии Дня России злоумышленники активизировали рассылку ложных сообщений о «государственных выплатах» через мессенджеры и электронную почту, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД РФ. В министерстве пояснили, что перед праздником преступники становятся активнее, поскольку положительные эмоции людей снижают их способность критически оценивать поступающую информацию.

К числу наиболее распространенных схем относится рассылка в мессенджерах и по электронной почте сообщений о фиктивных государственных выплатах в честь праздника, которая перенаправляет на фишинговые ресурсы, имитирующие интерфейс портала «Госуслуги» или несуществующего «Единого центра выплат», — предупредили в ведомстве.

Особо подчеркивается, что мошенники чаще всего представляются сотрудниками Росфинмониторинга, Минцифры, МВД, ФСБ, Следственного комитета, портала «Госуслуги», а также работниками банков и социальных служб.

Ранее руководитель группы обучения информационной безопасности «Яндекса» Александр Лунев рассказал, что функция родительского контроля на устройстве поможет защитить детей от мошенников. Он отметил, что в каникулы аферисты становятся более активными.