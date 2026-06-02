Стало известно о новом тренде россиян в сфере недвижимости

Все больше россиян предпочитают выполнять ремонтные работы самостоятельно, заявила NEWS.ru директор по маркетингу компании «Ондулин» Екатерина Балон. По ее словам, такой подход обусловлен не только экономией, но и стремлением к творческим решениям.

Несколько лет назад самостоятельный ремонт воспринимался прежде всего как компромисс из-за нехватки денег на бригаду. Сегодня картина сложнее: DIY-сегмент растет медленнее, чем раньше, но интерес к ремонту своими руками остается высоким. Если в 2024 году он прибавил 27,4%, то годом позже — 13,2%. Речь идет не только об экономии, но и о смене привычек и нового отношения к дому. Однако это не значит, что россияне стали меньше заниматься ремонтом. Меняется сам формат. Вместо крупных проектов люди чаще выбирают локальные обновления, которые можно сделать быстрее, дешевле и самостоятельно, — поделилась Балон.

Она подчеркнула, что люди стали осмотрительнее относиться к своим финансам. По словам эксперта, за последние два года цены на услуги мастеров выросли в среднем на 20–30%, а некоторые виды строительных материалов — на 55–95%. Маркетолог пояснила, что самостоятельный ремонт становится популярным способом контролировать свои расходы.

Свою роль играет и рынок недвижимости. Из-за сокращения сделок люди чаще выбирают не переезд, а улучшение уже имеющегося жилья. Важную роль играют маркетплейсы, соцсети и DIY-блогеры. Они показывают готовые решения, инструкции и реальные примеры, снижая страх ошибки. В итоге ремонт все чаще воспринимается не только как необходимость, но и как творчество. По данным аналитиков, 55% покупателей товаров для строительства занимаются ремонтом «для души», — заключила Балон.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что ремонт в арендованной квартире без согласия собственника может обернуться штрафом. По его словам, мелкие изменения, такие как замена лампочки, допустимы без разрешения.