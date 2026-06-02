ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 07:44

Стало известно, когда самолет Ил-114-300 получит сертификат

ОАК: самолет Ил-114-300 получит сертификат в ближайшее время

Самолет Ил-114-300 совершает испытательный полет в условиях экстремально низких температур в Якутии Самолет Ил-114-300 совершает испытательный полет в условиях экстремально низких температур в Якутии Фото: Нина Падалко/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Самолет Ил-114-300 получит сертификат в ближайшее время, заявил ТАСС глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха. Он отметил, что воздушное судно уже завершило сертификационные полеты.

Ил-114-300 завершил сертификационные полеты, ожидаем получения сертификата в ближайшее время, — сказал Бадеха.

Ранее гендиректор ОАК заявил, что корпорация с 2022 года увеличила выпуск новых боевых самолетов в четыре-пять раз по отдельным направлениям. По его словам, за последние годы в значительной степени выросли задачи по поставкам авиационной техники и проведению ремонта.

До этого стало известно, что сертификационные испытания импортозамещенного самолета SJ 100 находятся на завершающем этапе. В Объединенной авиастроительной корпорации рассчитывают завершить оставшиеся полеты к концу лета.

В апреле ОАК поставила Воздушно-космическим силам России новую партию многофункциональных истребителей Су-35С. Переданные самолеты относятся к поколению 4++. Воздушные суда прошли полный цикл заводских испытаний и были протестированы в различных рабочих режимах.

Общество
Россия
ОАК
Ил-114-300
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротвоца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке Псел по приказу командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.