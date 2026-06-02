Стало известно, когда самолет Ил-114-300 получит сертификат

Самолет Ил-114-300 совершает испытательный полет в условиях экстремально низких температур в Якутии

Самолет Ил-114-300 получит сертификат в ближайшее время, заявил ТАСС глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха. Он отметил, что воздушное судно уже завершило сертификационные полеты.

Ил-114-300 завершил сертификационные полеты, ожидаем получения сертификата в ближайшее время, — сказал Бадеха.

Ранее гендиректор ОАК заявил, что корпорация с 2022 года увеличила выпуск новых боевых самолетов в четыре-пять раз по отдельным направлениям. По его словам, за последние годы в значительной степени выросли задачи по поставкам авиационной техники и проведению ремонта.

До этого стало известно, что сертификационные испытания импортозамещенного самолета SJ 100 находятся на завершающем этапе. В Объединенной авиастроительной корпорации рассчитывают завершить оставшиеся полеты к концу лета.

В апреле ОАК поставила Воздушно-космическим силам России новую партию многофункциональных истребителей Су-35С. Переданные самолеты относятся к поколению 4++. Воздушные суда прошли полный цикл заводских испытаний и были протестированы в различных рабочих режимах.