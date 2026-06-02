Стало известно, какой вид спорта выбирают зумеры

Поколение Z все активнее уходит в фиджитал-спорт, заявил NEWS.ru эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов. По его словам, на выбор тренировок влияют географические, гендерные и возрастные особенности.

Любительский спорт все сильнее зависит от того, как устроен рабочий день человека. Социологи делят занятых на две группы. К сидячим профессиям относят айтишников, банковских служащих, госслужащих, логистов, маркетологов и пиарщиков, тогда как на ногах работают курьеры, продавцы и врачи. Эти группы подбирают тренировку по противоположной логике. Поверх профессии действуют еще три фактора. Первый — географический. На юге силен футбол, на севере — хоккей и лыжи. Поколение Z все активнее уходит в фиджитал-спорт на стыке цифрового и реального. Второй фактор — гендерный. Женщины чаще мужчин выбирают йогу и пилатес, а те тяготеют к силовым и игровым видам. Третий фактор — возрастной. Чем старше человек, тем спокойнее формат, который он ищет, — пояснил Халимов.

У тех, кто весь день за столом, спорт добирает движение, которого лишает работа. Сюда входят тренажерный зал, плавание, йога и долгие прогулки. Любопытно, что желание есть почти у всех, но все упирается во время. Длительные пешие прогулки любят или очень любят около 80% россиян, но 72% ссылаются на занятость. У тех, чья работа состоит из движения, спорт чаще продолжает профессию. Отсюда тяга к бегу и другим видам на выносливость. Тело уже привыкло к нагрузке, и любительский старт ложится на готовую базу, — заключил Халимов.

