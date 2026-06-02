В четырех районах Ростовской области ПВО уничтожила более десяти БПЛА

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более десяти БПЛА в городе Таганроге и четырех районах области: Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — написал губернатор.

Ранее российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 233 украинских беспилотника самолетного типа, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, за минувшие 24 часа удалось сбить девять управляемых авиабомб ВСУ.

До этого сообщалось, что в ночь на 1 июня средства ПВО сбили 72 беспилотника ВСУ в небе над Россией. Дроны нейтрализовали в Астраханской, Брянской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Крыму.